Они скоро поедут на Чусовую! Поздравляем победителей конкурса «Адреналиновый отдых» (ФОТО)

Самые первые экстремалы TagilCity.ru, вот они – Владимир, Марина и Анастасия – получили шанс сплавиться по Чусовой. Всё, что им нужно было сделать – опубликовать свои самые классные фотографии с запоминающегося отдыха.

Владимир плавал на лодке, прыгал в воду и покорял горы. Марина любовалась чудесными местами Урала и сплавлялась по реке. Анастасия прыгала с тарзанки и в компании друзей покоряла соленое озеро. Кстати, несколько недель назад Анастасия уже была на Чусовой!

Городской портал TagilCity.ru желает победителям окунуться в море драйва. Пусть эти выходные запомнятся вам только с самой хорошей стороны!