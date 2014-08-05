Они скоро поедут на Чусовую! Поздравляем победителей конкурса «Адреналиновый отдых» (ФОТО)
5 августа 2014, 17:10Общество
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На городском портале TagilCity.ru накануне завершился фотоконкурс, проводимый совместно с эсктрим-клубом «Адреналин». Сегодня победители забрали свои «билеты» на Чусовую.
Самые первые экстремалы TagilCity.ru, вот они – Владимир, Марина и Анастасия – получили шанс сплавиться по Чусовой. Всё, что им нужно было сделать – опубликовать свои самые классные фотографии с запоминающегося отдыха.
Владимир плавал на лодке, прыгал в воду и покорял горы. Марина любовалась чудесными местами Урала и сплавлялась по реке. Анастасия прыгала с тарзанки и в компании друзей покоряла соленое озеро. Кстати, несколько недель назад Анастасия уже была на Чусовой!
Городской портал TagilCity.ru желает победителям окунуться в море драйва. Пусть эти выходные запомнятся вам только с самой хорошей стороны!
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