Продаем и не рискуем

Необходимо продать жилье? Можно делать это самостоятельно, можно обратиться к риэлтору. В любом случае, полезно заранее знать, с какими сложностями предстоит столкнуться, и учесть советы профессионалов.



Часто мы решаем «сделать все сами». Особенно, если продаем в первый раз. Правда, ну что тут сложного! А что в реальности?



Трудности

«Когда человек начинает рекламировать продаваемую квартиру – в газетах, интернете и т.д. – на него «неожиданно» обрушивается вал звонков от…риэлторов разных агентств. И приходится тратить на эти звонки свое время. Надо понимать, что это еще не процесс продажи – звонят не сами покупатели, а только риэлторы, собирающие информацию, — рассказывает Александр Антуфьев, руководитель Отдела продаж федеральной риэлторской компании «Этажи». – Если же вы продаете с агентством – то такие звонки будет принимать ваш риэлтор. Именно в его задачу входит коммуницировать с другими специалистами по недвижимости. И делать это он будет более эффективно. А вам не придется терять на них время, нервы и силы. Вы будете получать звонок только от того, кто действительно готов ваш объект купить.



Следующий момент: если вы продаете самостоятельно, звонящие вам риэлторы будут настаивать на том, чтобы сфотографировать ваш объект. Каждому специалисту по недвижимости нужно будет попасть в квартиру, он будет смотреть документы и обстановку, давать самые разные советы – и это будет повторяться десятки раз. Этого тоже можно избежать – обратившись в одно крупное агентство недвижимости, куда приходит и огромное количество покупателей. Из агентства к вам единожды приедет профессиональный фотограф, проведет качественную фотосъемку квартиры, подъезда и фасада, сделает виртуальный 3D-тур, все это будет профессионально обработано и сформировано в красивую брошюру по всем правилам маркетинга – таким образом, чтобы максимально подробно рассказать о вашей квартире потенциальному покупателю.



То же касается документов. Обратившись в крупное агентство и один раз проконсультировавшись, вы будете знать – чего в вашей документации на объект не хватает, что необходимо доработать, какие справки и документы обновить, где заказать технический и кадастровый паспорт, как узаконить перепланировку. Сложности, о которых продавец не подозревает, могут возникнуть и с налогами – об этом тоже лучше всего расспросить опытного специалиста, чтобы не пришлось переплачивать крупные суммы.



Собрав всю информацию о квартире, риэлтор приступает к поиску покупателя. Если вы продаете с агентством – вся ответственность за то, чтобы в нужный срок его найти – тоже ложится на риэлтора. Также, в крупных агентствах с каждым клиентом заключается договор, фиксируются паспортные данные, поэтому можно быть спокойным за то, какие покупатели будут приходить в вашу квартиру. Если же продаете сами – приготовьтесь, что в вашу квартиру будут приходить незнакомые люди, личность которых вы самостоятельно проверить не сможете. Просмотры, как правило, осуществляются в темное время суток, особенно зимой, когда темнеет рано, а днем все на работе. Бывает, что пришедший к вам человек покажется вам непрезентабельным или пугающим – и вы, просто поддавшись эмоциям, упустите «своего» покупателя, готового приобрести квартиру за назначенную вами цену».



Риск впустить мошенников

С другой стороны, быть слишком доверчивым тоже опасно: есть риск впустить в квартиру мошенников, которые представились покупателями. «Все верно. Представьте, что к вам якобы на просмотр приходит несколько человек, назвавшись семьей. Они разбредаются по квартире, рассматривают, задают массу вопросов, отвлекают внимание. А когда уходят, вы обнаруживаете, что пропали какие-то ваши вещи. Безопасность наших продавцов – для нас один из приоритетов в работе». - подтверждает Александр Антуфьев.



Риск не получить деньги

Бывает и такое: пришедший солидного вида человек говорит, что квартира ему понравилась, и он хочет ее купить. При этом убеждает продавца взять первую часть суммы (10-20% от общей стоимости), а на остальную часть суммы пишет расписку – обещая отдать позже. Вроде бы – простая рассрочка. Вы соглашаетесь, оформляете продажу ему квартиры в Росреестре, а ваш покупатель просто… исчезает. Через некоторое время выясняется, что вашу квартиру он уже перепродал, деньги вам отдавать не собирается, и добиться от него вы уже вряд ли чего-то сможете: все, что у вас есть – это написанная от руки расписка, где сказано, что «оплачено 20% от стоимости, а оставшуюся сумму он выплатит в срок на свое усмотрение». «В суде вы ничего не докажете…Законом такие действия не регламентируются, — сетует Александр Антуфьев. – Риэлтор же, если вы продаете через агентство, знакомится с потенциальными покупателями заранее и знает, что за человек идет к вам в квартиру: он не даст упустить настоящего покупателя, не позволит прийти к вам мошеннику, и не допустит опасных для вас ситуаций».



Риск не учесть тонкости подготовки документов

Это может быть чревато как потерей клиентов, так и расторжением сделки впоследствии. Вопросов здесь множество. «К юридическому оформлению документов и обеспечению чистоты сделки нужно подойти очень внимательно, — соглашается Александр Антуфьев. – Если вашей квартирой заинтересуется покупатель, который хочет купить ее напрямую, без помощи риэлтора – учтите, что 85% покупок сегодня совершаются с привлечением ипотеки и субсидий по соцпрограммам. Здесь вам пригодятся знания о порядке расчетов при использовании ипотеки и социальных выплат. К примеру, если покупатель собирается привлечь кредитные средства – стоит дождаться, пока банк одобрит ему ипотечный кредит – чтобы не получилось, что время на ожидание вы потеряли, а банк в ипотеке покупателю отказал, и задаток придется вернуть.



Продавать легко!

Для собственников на тагильском рынке действует уникальная программа «Все включено!»: продают квартиру риэлтор и большинство служб компании, а вы можете спокойно заниматься своими делами.

Часто у людей возникают опасения, что, продавая с одним агентством, круг покупателей ограничен лишь клиентской базой этого агентства. Поэтому некоторые люди стараются выставить квартиру на продажу сразу в несколько агентств, — говорит Александр Антуфьев — «На практике большую часть сделок на рынке делают крупные компании и они сотрудничают между собой. Например, в нашей компании около 15% сделок проходят с другими агентствами и практически все они — с покупателями. То есть агентства-партнеры находят для своих клиентов-покупателей квартиры в нашей базе данных. Поэтому, работая с одним крупным агентством, вы можете быть уверены, что вашу квартиру будут предлагать покупателям самые опытные риэлторы города.

Также, компания берет на себя полную ответственность за проведение и результат сделки, обеспечивая правовую и финансовую защиту. При этом, по статистике, средний срок продажи недвижимости по программе «Все включено!» 2 — 2,5 месяца (для сравнения: без применения программы – 4-5 месяцев).