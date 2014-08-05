Санкции США и Евросоюза – стимул для российского производителя

К примеру, доля импорта в пищевой промышленности снизилась до 40%. А в текстильной и обувной – до 60%.

Однако расширение санкций, по мнению специалистов, может задеть чувствительные отрасли, где доля импорта более 70 процентов (сложная медицинская аппаратура, лекарства). Но можно будет переориентироваться на поставки из Индии и других стран. Ведь, по мнению экспертов, нельзя говорить об эксклюзивности европейского рынка.

На первых порах есть шанс даже справиться с ситуацией в области геологоразведки с нефтедобычей (зависят от импорта на 80%). Однако будет сложно, поскольку именно добывающие компании – самые «импортозависимые».

Если поставки сложного оборудования прекратятся, освоение многих новых месторождений будет отложено отметил в разговоре с изданием «РГ» руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Но и здесь таятся огромные резервы - сродни Клондайку, замечает Масленников. Десятки тысяч скважин, коэффициент излечения нефти из которых составляет всего 40 процентов, можно передать малым и средним компаниям. Никита Масленников отметил, что крупный бизнес обычно бросает скважины, сняв с них «легкую нефть». «А чтобы работать с ними дальше, не требуется сверхвысоких технологий, а только налоговый маневр».

Действовать!

По мнению Владимира Гутенева, зампреда Комитета Госдумы по промышленности, многие рынки вернутся к национальным производителям. Однако импортозамещение вовсе не означает переход к самообеспечению. Необходим разумный баланс между собственным производством и международными предложениями.

Интересно, что 90% томографов, использующихся в России – иностранного производства. К примеру, в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре (ГИТ) используется томограф Ingenia 1,5t фирмы Philips, нидерландской компании. Напомним, в связи с политической ситуацией Нидерланды прекратили с Россией только военное сотрудничество. Поэтому в данном случае поводов для беспокойства нет.

Здесь надо обратить внимание на специфику некоторых рынков. Если взять рынок медицинских изделий РФ, то 85% этого рынка - государственные закупки. Очевидно, что импортозамещение в этом секторе даст серьезный толчок развитию производства в РФ, считает заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Конечно же, для занятия бизнесом - даже для выращивания и продажи собственных овощей - необходима регистрация ИП. Для обычного человека задача достаточно нетривиальная, ведь нужно собрать большой пакет документов и встать на учет в нескольких государственных организациях. К счастью, можно воспользоваться услугами фирмы по сбору и регистрации необходимого, что позволяет сэкономить время, а значит и деньги.