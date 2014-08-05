Спец.предложения на автомобили Nissan от автоцентре КОНКОРД в августе
5 августа 2014, 17:00ОбществоПолина
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уважаемые клиенты! Автоцентр КОНКОРД с радостью сообщает о начале жаркого сезона выгодных предложений на автомобили Nissan.
Автоцентр КОНКОРД с радостью сообщает о начале жаркого сезона выгодных предложений на автомобили Nissan.
Всегда рады видеть вас в нашем автоцентре!
Выгода до 100 000 рублей
Выгода до 110 000 рублей
Выгода до 150 000 рублей
Выгода до 300 000 рублей
От 848 000 рублей
От 677 000 рублей
Подробности у менеджеров отдела продаж по т.: (3435) 44-70-55
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей