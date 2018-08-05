Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк Т-34 будет отреставрирован в Белоруссии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Regnum picture 1449097059648341 normal

Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк Т-34 будет отреставрирован в Белоруссии

Сегодня, 19:00Общество
Читайте
также
Как подготовить ребенка к школе
Детские сады будущего: уникальный опыт Нижнего Тагила
Итоги конкурса «Лучший дом, двор, подъезд» подведены в Нижнем Тагиле