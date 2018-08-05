Выпущенный в 1945 году в Нижнем Тагиле танк Т-34 будет отреставрирован в Белоруссии
Танк Т-34-85, прошедший Великую отечественную войну, впервые отреставрируют в Беларуссии.
В течение последних нескольких десятилетий легендарный танк стоял под открытым небом.
Во время снятия имеющихся на танке слоев краски были обнаружены фамилия неизвестного солдата и цифровой ряд, значение которого специалистам предстоит разгадать. На танке было обнаружено пять слоев краски разных цветов.
Маркировка указывает на то, что танк был выпущен в 1945 году на 183-м уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле. В 1972 году танк попал на ремонтную базу в Уручье, через семь лет стал экспонатом, стоял около старого здания Музея Великой Отечественной войны. Затем его отправили в Станьково на уличную экспозицию военной техники.
Танк очистили от краски до грунтового слоя. Выяснилось, что его красили даже в желтый цвет.
Все открытия, которые будут сделаны во время реставрации, будут фиксироваться на фото и описываться историками.
Команда из пяти человек планирует завести танк и проехать на нем к концу августа-началу сентября.