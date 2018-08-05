Выставка берестяных изделий тагильчанина Сергея Коротчени открылась в Серове

4 августа в Серове открылась выставка тагильского мастера Сергея Коротчени «Солнечная береста». Это 13-я по счёту персональная выставка художника.
Экспозиция расположилась в местном историческом музее. В Серов Сергей привёз 50 изделий. Ранее выставка побывала во Владимире.
Сергей признается, что это его увлечение. Он делает красивые и удобные изделия из старинного материала. Это не сувенирные, а художественные и бытовые вещи.
Я не делаю сувенирные, я делаю художественные и бытовые вещи, чтобы они окружали нас на кухне, нас радовали, чтобы их в руки брали каждый день. Чтобы они приносили радость и положительные эмоции,рассказал Сергей.
Будучи слесарем одного из градообразующих предприятий Нижнего Тагила Сергей познакомился с берестой около 30 лет назад. Первым изделием оказалась пайва, которая хранится в доме художника до сих пор.
Поехали за клюквой в лес, а впереди шел мужчина. Он нес пайву – емкость из бересты. Решили узнать, когда берется этот материал – в июне. Попробовал сделать – получилось. Материал остался – решил поделать какие-то изделия. С тех пор уже 30 лет делаю изделия. Мне это нравится, я очень рад этому и балдею от этого,рассказал Сергей Коротченя.