Выставка берестяных изделий тагильчанина Сергея Коротчени открылась в Серове

Экспозиция расположилась в местном историческом музее. В Серов Сергей привёз 50 изделий. Ранее выставка побывала во Владимире.

Сергей признается, что это его увлечение. Он делает красивые и удобные изделия из старинного материала. Это не сувенирные, а художественные и бытовые вещи.

Я не делаю сувенирные, я делаю художественные и бытовые вещи, чтобы они окружали нас на кухне, нас радовали, чтобы их в руки брали каждый день. Чтобы они приносили радость и положительные эмоции,рассказал Сергей.

Будучи слесарем одного из градообразующих предприятий Нижнего Тагила Сергей познакомился с берестой около 30 лет назад. Первым изделием оказалась пайва, которая хранится в доме художника до сих пор.