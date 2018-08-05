Жители Ревды собираются нанять бомжей для ремонта старого колодца

Жители Ревды требуют у властей города отремонтировать старый колодец.
Жители старого района города вынуждены пользоваться ветхим колодцем – колонка далеко, вода подведена не ко всем домам.
23 июля 2018 года на приеме у первого заместителя главы администрации Ревды Александра Краева жителям района предложили присылать к ним машину-водовоз раз в неделю. Жители считают, что это не выход из ситуации.
Горожане используют воду из колодца для питья, приготовления пищи, личной гигиены и поливки огорода. Поэтому колодец им необходим. Они предлагают самостоятельно скинуться и нанять бомжей, которые изготовят сруб для нового колодца.
По договору с администрацией сотрудники Роспотребнадзора в сентябре возьмут в этом колодце отбор воды на анализ. Если вода будет отвечать санитарным нормам, то колодец включат в план ремонта и поставят на учет. В этом случае ремонт пройдет, скорее всего, в следующем году, сообщил начальник управления по организационной работе и информационной политике администрации Ревды Илья Валюгин.