Жители Ревды собираются нанять бомжей для ремонта старого колодца

Жители старого района города вынуждены пользоваться ветхим колодцем – колонка далеко, вода подведена не ко всем домам.

23 июля 2018 года на приеме у первого заместителя главы администрации Ревды Александра Краева жителям района предложили присылать к ним машину-водовоз раз в неделю. Жители считают, что это не выход из ситуации.

Горожане используют воду из колодца для питья, приготовления пищи, личной гигиены и поливки огорода. Поэтому колодец им необходим. Они предлагают самостоятельно скинуться и нанять бомжей, которые изготовят сруб для нового колодца.

Фото: «Ревда-инфо.ру»