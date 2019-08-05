«Бывшие» компании главы Северной Осетии Битарова демонстрируют рост прибыли

По имеющимся данным, ГК «Бавария» стабильно демонстрирует показатели прироста прибыли. Вместе с этим увеличивается и доход дочерних организаций. К примеру, ООО «Фат-Агро» в 2014 году заработала только 450 миллионов рублей, но уже в 2016 году её доход перевалил за миллиард рублей, сообщает издание “Новые известия”.

Примечательно, но сам Битаров расположился на седьмом месте в рейтинге самых богатых глав регионов, и на 82ом (из 85-ти) месте по рейтингу доверия населения к губернаторам. Он и его семья ни раз становились фигурантами громких скандалов.

Первая история связана со строительством старшего сына главы Северной Осетии. Зелимхан Битаров решил возвести в историческом центре Владикавказа строение, похожее на торговый центр. Однако в разрешении о строительстве было указано лишь двухэтажное хозяйственное здание.

Эта история привлекла массу внимания и стройка была закрыта. Тем не менее, судя по щитам на том месте, ТЦ все таки будет построен.

Не менее громкая ситуация складывается в регионе и со строителями. Крупные компании, такие как ООО «Грантпромбизнес» регулярно выигрывают государственные тендеры и получают миллиардные контракты. В это же время другие строительные компании просто не могут стать участниками аукциона. Большинство из них рискует в скором времени обанкротиться.

Также строители указывают на нарушения при проведении тендера. Ключевое из них - это отсутствие точного адреса стройки. Также нет возможности ознакомиться на месте с объектом и оценить перспективность участия в тендере.

Интересно то, что многие муниципальные здания начинают строить ещё перед проведением аукциона. К примеру, в поселении Мичурино постройка детского сада, с государственным контрактом на 112 миллионов рублей, началась за шесть месяцев до проведения аукциона, который выиграла компания «Крафт».

Битарова также обвиняют в том, что он всеми силами пытается отобрать у колхозов земли. Председатель бывшего колхоза имени «Карла Маркса» Арсен Мамиев вот уже несколько лет пытается доказать законность своего колхоза, а также отстоять интересы других 50-им человек, которые трудятся на этой территории.

Но дело так и «зависло» на рассмотрении. А весной земли были выставлены на аукцион. Тогда жителям пришлось организовать акции протеста, чтобы сохранить свои земли.

Мамиев отметил, что Битаров уже сумел оформить на своё имя 40 из 140 гектар земли. Он подчеркнул, что нынешний глава Северной Осетии готов «все прибрать, а людей выселить».

Колхоз имени «Карла Маркса» последний в регионе. Вместе с этим снизился и уровень жизни людей. Недавние опросы свидетельствуют о высоком уровне безработицы, падении доходов и производительности. Снизилась также и рождаемость в регионе.