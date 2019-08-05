Екатеринбуржцы решили продать за миллион рублей шорты Оливье Жиру

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Жители Екатеринбурга разместили на Avito объявление о продаже шорт форварда французской сборной по футболу Оливье Жиру.
Сюжеты: Екатеринбург
Продавцы написали, что трусы спортсмен передал им после Чемпионата мира в Нижнем Новгороде. Данный момент записан на видео.
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Цена спортивного трофея – один миллион рублей. Продавцы отмечают, что шорты не стирали.
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