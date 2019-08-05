Из Свердловской области в регионы прибыло поддельное сливочное масло
5 августа, 18:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Амурской области изъяли 300 кг фальсифицированного сливочного масла из Свердловской области, сообщает ЕАН.
Региональное правительство поручило проверить качество дешевых продуктов, в результате чего выяснилось, что в масле от ИП Натальи Пьянковой из Свердловской области не соответствует соотношение жирных кислот. Также в пробе нашли заменители молочного жира.
В составе продукта были заявлены только пастеризованные сливки, однако результаты анализа подтвердили наличие растительных масел и жиров. За производство фальсифицированной продукции предприниматель лишилась декларации на серийный выпуск.
Ранее данное масло изъяли в Оренбургской и Саратовской областях.
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