Нижний Тагил включили в зону мобильного сервиса Wapex

Бесплатное мобильное приложение Wapex начало расширение по России: к городам присутствия добавились Нижний Тагил, Верхняя и Нижняя Салда, а также Невьянск и Кушва. Программа создана российскими разработчиками для решения бытовых задач и служит современной альтернативой справочника услуг.
Всего в три клика с помощью приложения можно вызвать мастера на час, заказать электрика, услуги сантехника, записаться к парикмахеру, нанять няню, оформить автодоставку или ремонт техники. С помощью смартфона вы можете быстро найти специалистов, отвечающих вашим критериям,говорят авторы.
Wapex пригодится как для заказа услуг, так и для поиска работы. Исполнители — мастера на час, грузоперевозчики, парикмахеры, репетиторы и любые другие специалисты — могут регистрироваться в системе и находить заказчиков.
Вам не придется долго искать нужные функции. Поэтому на создание заявки вы потратите не больше минуты. Вы сразу же можете указать устраивающую цену, поэтому контактируете только с теми мастерами, которые согласны на нее,объясняют создатели Wapex.
Для надежности на официальном сайте приложения wapex.pro создан раздел «Советы пользователю», где можно прочитать полезные рекомендации, а также скачать договор на выполнение работ, акт приемки, гарантийный талон и другие документы, гарантирующие безопасность сделки.