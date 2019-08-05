Нижний Тагил включили в зону мобильного сервиса Wapex

Всего в три клика с помощью приложения можно вызвать мастера на час, заказать электрика, услуги сантехника, записаться к парикмахеру, нанять няню, оформить автодоставку или ремонт техники. С помощью смартфона вы можете быстро найти специалистов, отвечающих вашим критериям,говорят авторы.

Видео Видео: wapex.pro

Wapex пригодится как для заказа услуг, так и для поиска работы. Исполнители — мастера на час, грузоперевозчики, парикмахеры, репетиторы и любые другие специалисты — могут регистрироваться в системе и находить заказчиков.

Вам не придется долго искать нужные функции. Поэтому на создание заявки вы потратите не больше минуты. Вы сразу же можете указать устраивающую цену, поэтому контактируете только с теми мастерами, которые согласны на нее,объясняют создатели Wapex.