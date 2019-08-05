Олигарх Агеев не выполнил обязательства перед "Возрождением"

Представители компании отмечают, что таковых он не выполнил, а все активы вывел через подставные компании. Теперь же пострадавшая сторона обратилась в федеральные силовые структуры.

Известная в Приволжье организация «Возрождение» в 2010 году получила от аффилированной компании Сергея Агеева ООО «Северная группа» субподряд на строительство нефтепровода, сообщает издание «Новые известия». Постройку трех километров нефтепровода оценили в 200 миллионов рублей. Тем не менее, по завершению работ, подрядчик свои деньги не получил. В 2012 году «Возрождение» подало заявление в Арбитражный суд Москвы для того, чтобы взыскать с компании Агеева 61 миллион рублей.

В ООО «Северная группа» согласились с выплатами. Однако по истечению времени, денежные средства на счет «Возрождения» так и не поступили. Более того, представители компании уверены, что бизнесмен и вовсе не собирался исполнять обязательства.

Работники и контрагенты «Северной группы» сообщили, что Агеев провел стандартную схему, которая позволила ему избежать ответственности перед своими партнерами. В частности, он открыл вторую фирму под таким же название «Северная группа». Однако от первой она отличалась только местом регистрации, которым был Томск. Первая фирма же зарегистрирован в Москве. Далее он через компании-прокладки аккумулировал чистые компании, зарегистрированные на своих родственников.

Сегодня собственником этих фирм является ООО «АСТ-ресурс», зарегистрированный на младшего брата Агеева.

При всем этом, данная ситуация не первая в «послужном списке» Агеева. Так, ранее подобную схему он «провернул» с ООО «Стройнефтегаз», налоговый долг которой превысил 61 миллион рублей. Однако компанию смогли признать банкротом, а позднее ее юрлица-двойник получило выгодный контракт.

Сегодня вся структура бизнеса Агеева – это несколько десятков обанкротившихся компаний. Долги обеих «Северных групп» превысили 1,2 миллиарда рублей. Другие подконтрольные Агееву компании задолжали более двух миллиардов рублей. Также Агеев и сам был признан банкротом – за ним числится долг в 700 миллионов рублей. Банкротом считается и его жена Ольга Агеева.

Последняя часть активов, которые Агеев успел вывести до того, как к нему появились претензии, была поставлена на счета ООО «АСТ-Ресурс», которым руководит его младший брат Михаил Агеев. На прошедшей неделе Tayga.info публиковала ряд материалов об это деле. Так, была опубликована информация о технике, которую Агеев скрыл от кредиторов «Северной группы». Согласно информации издания, всю технику перепродали ООО «СпецСтройАвангард», которых, похоже, также хотели оставить ни с чем.

Отмечается, что в первой публикации Tayga.info фамилия Агеева не упоминалась. Там писалось о рейдерском захвате «СпецСтройАвангард» техники у ООО «АСТ-Ресурс». Об это, якобы, сообщили анонимные источники. Уже в следующей статье издание публикует открытое письмо главного инженера «ООО «СпецСтройАвангард» Константина Азикеева. Из документа ясно, что Агеев хотел погасить свои долги перед кредиторами теми средствами, которые он бы получил от реализации обремененной техники. Но, что ожидаемо, планы свои он так и не выполнил.

Азикеев сообщил, что техника на сумму в 53 миллиона рублей, которую получил контрагент, не была выведена из-под залога и ареста. Инженер ставит под сомнение правдивость намерений Агеева, когда тот говорил о погашении долга перед кредиторами. Кроме того, у компании, которая получила всю технику обманным путем и, по данным УФСПП, не способна погасить даже 4,5 миллиона рублей, ожидаемо возникли проблемы с выводом имущества из залога.

Сегодня, как сообщают в СМИ, Томский СК возбудил уголовное дело против неустановленных лиц по факту хищения техники. Но обысков в компании Агеева не было – они прошли у его новых контрагентов «СпецСтройАвангард».

С 2010 года Агеев, его компаньоны или же подконтрольные организации, не раз становились фигурантами уголовных дел. Так, бизнесмена обвиняли в экономических преступлениях, среди которых уклонение от налогов и невыплата зарплаты. А в 2015 году и вовсе в одном из СМИ был опубликован материал, в котором утверждается, что некий Агеев был причастен к изнасилованию. Тем не менее, ни одно из этих дел до суда так и не дошло.

Уже давно ходят слухи о том, что Агеев имеет определённое влияние на правоохранителей региона. Об этом и говорили представители «Возрождения», и упоминал Азикеев.