Синоптики предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах 6 августа

Местами в регионе пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 23-25 м/с.

Обильные осадки могут привести к паводку, затруднению работы автотранспорта и повреждению сельскохозяйственных культур. При возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.