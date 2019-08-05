Синоптики предупредили свердловчан о сильных дождях и грозах 6 августа
Сегодня, 15:15ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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6 августа на Свердловскую область обрушатся грозы, сильные дожди и шквалистый ветер, сообщает Уральское УГМС.
Местами в регионе пройдут сильные дожди с грозами, порывы ветра будут достигать 23-25 м/с.
Обильные осадки могут привести к паводку, затруднению работы автотранспорта и повреждению сельскохозяйственных культур. При возникновении чрезвычайных ситуаций МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» просит звонить по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.
Напомним, в Свердловской области до середины недели сохранится дождливая погода.
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