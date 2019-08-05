Специалисты назвали профессии с зарплатой выше 75 тысяч рублей
Сегодня, 14:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Специалисты «РИА Рейтинг» выяснили, что только 12% россиян получают более 75 тысяч рублей в месяц. Высокий заработок чаще всего имеют нефтяники, газовики, шахтеры, рыбаки и работники банков, сообщают «Новые известия».
25% специалистов с заработной платой выше 75 тысяч рублей работают в сферах «IT, связь и массовые коммуникации» и «Профессиональная, научная и техническая деятельность».
Заработную плату ниже 15 тысяч рублей получают россияне, работающие в сферах легкой промышленности, образования, сельского хозяйства и туризма. Однако невысокий заработок имеют только низкоквалифицированные специалисты.
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