В Екатеринбурге банда телефонных мошенников похитила у пенсионеров 747 тысяч рублей
Суд в Екатеринбурге вынес приговор трем местным жителям, которые обманом похитили у девяти пенсионеров более 747 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мошенники обзванивали пожилых жителей города и говорили, что их родственники стали виновниками ДТП или задержаны за оборот наркотиков. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что могут помочь в разрешении проблемы за определённую денежную сумму. За деньгами приходил «помощник» звонившего.
В своей преступной деятельности мошенники не обращали внимания ни на возраст, ни на материальное положение своих жертв. Так, по одному из эпизодов преступники поживились суммой в размере 35 тыс. рублей, которую им передал 101-летний пенсионер, поверивший в беду своего родственника, рассказали в прокуратуре.
Суд назначил одному из подсудимых наказание в виде 5 лет лишения свободы, второму – 1 год и 6 месяцев, третий получил 4 года колонии.