В Екатеринбурге банда телефонных мошенников похитила у пенсионеров 747 тысяч рублей

Мошенники обзванивали пожилых жителей города и говорили, что их родственники стали виновниками ДТП или задержаны за оборот наркотиков. При этом они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и говорили, что могут помочь в разрешении проблемы за определённую денежную сумму. За деньгами приходил «помощник» звонившего.

В своей преступной деятельности мошенники не обращали внимания ни на возраст, ни на материальное положение своих жертв. Так, по одному из эпизодов преступники поживились суммой в размере 35 тыс. рублей, которую им передал 101-летний пенсионер, поверивший в беду своего родственника, рассказали в прокуратуре.