В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

Олег Шеин прокомментировал исследование экспертов Сколково о том, что 57 профессий к 2030 году исчезнут. По мнению Шеина, профессии, которые не требуют получения образования, вскоре уйдут в прошлое.

У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован, рассказал Шеин.

В пример он привел сокращение сотрудников Сбербанка и продавцов.

В магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду, сказал Шеин.