В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
Сегодня, 09:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян вскоре останутся без работы, пишет Ура.ру.
Олег Шеин прокомментировал исследование экспертов Сколково о том, что 57 профессий к 2030 году исчезнут. По мнению Шеина, профессии, которые не требуют получения образования, вскоре уйдут в прошлое.
У нас порядка 15 миллионов человек работают в профессиях, не требующих никакой квалификации. Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован, рассказал Шеин.
В пример он привел сокращение сотрудников Сбербанка и продавцов.
В магазинах вместо продавцов ставят аппараты, и продукты можно купить по QR-коду, сказал Шеин.
Востребованными останутся специальности, в которых высок уровень сопереживания и эмпатии, а также вариативности (образование, медицина).
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