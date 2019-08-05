В Нижнем Тагиле определены победители смотра-конкурса ко Дню города

Первое место заняли Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт, Нижнетагильский торгово-экономический колледж, спортивная школа олимпийского резерва «Уралец», отряд волонтеров медколледжа «Доброе сердце», молодежные организации ЕВРАЗа НТМК и завода «Планта».

Между учреждениями общего образования первое место заняла Политехническая гимназия, среди детсадов — ДОУ № 181, среди учреждений допобразования — дворец детско-юношеского творчества Дзержинского района и детская музыкальная школа № 1.

Среди больниц лучшей стала детская ГБ, среди учреждений соцобслуживания — пансионат «Тагильский». В категории ремонтно-строительных предприятий первое место занял «Стройкомплекс». Также наибольшее количество баллов набрали «Тагильский трамвай», компания «Элис», НТИИМ, ДК им. И. В. Окунева, музей изобразительных искусств.

Среди территориальных отделов МВД России лучшим стало отделение полиции № 16. В сфере ЖКХ победу одержали управляющие организации компании ЖКУ Дзержинского района, а у ТСЖ — товарищество «ул. Зари, 35».

Лучшим среди промышленных предприятий города стал химический завод «Планта». Среди торговых сетей всех опередил магазин «Со смаком» в Тагилстроевском районе. Победителями стали территориальная администрация Усть-Утки и ТОС «Молодежный».

Наградой «За значительный вклад в жизнь города» отмечены ЕВРАЗ НТМК, «Уралвагонзавод», «УБТ-Сервис» и «Тагилдорстрой».