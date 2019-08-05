В Нижнем Тагиле прокуратура проверит садик, из которого сбежал шестилетний ребенок

Как заявили в прокуратуре, 2 августа ребенок во время прогулки ушел из садика. Через 10 минут прохожие предали его воспитателю. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в детском саду, заведующая не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру.