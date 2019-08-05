В Нижнем Тагиле прокуратура проверит садик, из которого сбежал шестилетний ребенок
Сегодня, 12:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Нижнем Тагиле прокуратура проверит детский сад № 23 «Фонтанчик» после ухода оттуда шестилетнего ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как заявили в прокуратуре, 2 августа ребенок во время прогулки ушел из садика. Через 10 минут прохожие предали его воспитателю. При этом воспитатель не проконтролировала фактическое нахождение детей в детском саду, заведующая не обратилась в правоохранительные органы, не сообщила о данном факте ни в полицию, ни в прокуратуру.
Прокуратура даст правовую оценку произошедшему, опросит сотрудников учреждения и установит обстоятельства произошедшего.
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