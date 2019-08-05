В Североуральске пенсионер согласился «поиграть на бирже» и лишился 790 тысяч рублей
Сегодня, 10:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Пенсионер из Североуральска взял в кредит 790 тысяч рублей для того, чтобы играть на виртуальной бирже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
59-летнему мужчине неизвестные предложили сыграть на бирже в интернете, пообещав большой выигрыш. Они убедили пенсионера взять кредит в банке, сказав, что чем больше будет сумма у него на карте, тем более крупные ставки он сможет делать. При этом они заверили мужчину, что деньги останутся при нем, а играть он будет бонусами.
Пенсионер скачал на компьютер программу для игры, после этого ему позвонили и попросили прислать фото карты и паспорта, что он и сделал. Мошенники тут же сняли деньги, находившиеся на карте.
По статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере» возбуждено уголовное дело.
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