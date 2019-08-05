В Североуральске пенсионер согласился «поиграть на бирже» и лишился 790 тысяч рублей

59-летнему мужчине неизвестные предложили сыграть на бирже в интернете, пообещав большой выигрыш. Они убедили пенсионера взять кредит в банке, сказав, что чем больше будет сумма у него на карте, тем более крупные ставки он сможет делать. При этом они заверили мужчину, что деньги останутся при нем, а играть он будет бонусами.