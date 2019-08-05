В Свердловской области создадут онлайн-базу данных документов о Демидовых

В базу данных войдут документы, собранные работниками архивов в Тульской, Свердловской, Ярославской, Нижегородской и многих других областях, а также в Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии. Кроме документов в базу также планируется включить фотографии и сборники о династии.