В Свердловской области создадут онлайн-базу данных документов о Демидовых
В Свердловской области планируется создание обширной электронной базы данных о династии Демидовых, пишет ТАСС.
В базу данных войдут документы, собранные работниками архивов в Тульской, Свердловской, Ярославской, Нижегородской и многих других областях, а также в Италии, Франции, Финляндии, Англии, Швейцарии. Кроме документов в базу также планируется включить фотографии и сборники о династии.
Как сообщил директор Государственного архива Свердловской области Евгений Шабалин, управление архивами региона уже обсудило возможность обмена документами о Демидовых с Министерством культуры Тульской области.
Из Европы архивисты привезли протокол распродажи имущества Анатолия Демидова, альбом схем и оборудования Нижнетагильского завода Авроры Карамзиной, заявку Демидовых на участие во Всемирной промышленной выставке 1900 года в Париже, большое количество писем и отчетов.