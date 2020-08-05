Кобзев убедил Путина выделить деньги на арену в Иркутске

Глава государства пообещал рассмотреть заявку врио главы Иркутской области на 1,057 миллиарда рублей в ходе видеоконференции. Об этом пишет irkutskmedia.ru.

Строительство центра «Байкал» шло непросто. Общая стоимость работ была оценена в 6,4 миллиарда рублей. Все выполняется согласно намеченному плану, в том числе и благоустройство. Объект собираются достроить в третьем квартале текущего года, сообщил глава федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Эксперт добавил, что с самого начала проект на 79% собирались финансировать из федерального бюджета. Оставшийся 21% средств должна была предоставить Иркутская область. Все изменилось в сентябре минувшего года. Столица перестала перечислять деньги, а дворец надо было достраивать. В конце концов средства взяли из бюджета Иркутской области.

Законодательное собрание региона подстраховалось, заложив в бюджет области на нынешний год деньги на возведение ледовой арены. На данный момент из Москвы поступило лишь 24%, а региональная казна предоставила 71% финансирования. Для возвращения к старому формату Иркутской области необходимо получить из столицы свыше одного миллиарда рублей, подчеркнул Владимир Матиенко.

По словам главы федерации хоккея с мячом Иркутской области, он рад тому, что у Игоря Кобзева получилось убедить Владимира Путина выплатить Иркутску компенсацию части расходов на возведение ледового дворца. В регионе ждут перечисления средств уже в ближайшее время. Сначала деньги поступят в бюджет Иркутской области. Оттуда их направят туда, куда решит глава региона и члены местного Заксобрания. Все необходимое для ледовой арены уже приобрели.