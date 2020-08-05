Мэр Екатеринбурга назвал стоимость строительства второй ветки метро
Вчера, 22:03ОбществоФото: Екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что строительство второй ветки метро будет стоить на 10 млрд рублей больше. Об этом он рассказал в эфире канала «Студия-41».
Сюжеты: Екатеринбург
По словам главы города, ветка метро будет стоить 90 млрд рублей. Высокинский отметил, что делается все, чтобы привлечь дополнительные средства к проекту. Также, по его словам, без второй ветки невозможно создать транспортный каркас в городе-миллионнике.
Ранее стоимость второй ветки метро в столице Урала оценивалось в 73,7 млрд рублей. Затем полпред Николай Цуканов заявлял, что строительство обойдется в 80 млрд рублей. Помимо этого, 8-10 млрд рублей требуется на проект ветки.
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