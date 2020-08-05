Мерзлякова раскритиковала власти за задержание сборщиков подписей за выборы мэра

Она заявила, что власть не должна во время мирных мероприятий привлекать полицию и силовиков. Она уточнила, что следит за делами сборщиков подписей.

Ни в городе, ни в области никто не работает с оппозиционной общественностью, которая настроена на активные действия. Этим занимается только силовой блок в Свердловской области. Я убеждена, это неправильно, заявила Татьяна Мерзлякова.