Мерзлякова раскритиковала власти за задержание сборщиков подписей за выборы мэра
Сегодня, 16:12ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По мнению свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, власти Свердловской области неправильно работают с оппозицией, пишет E1.
Она заявила, что власть не должна во время мирных мероприятий привлекать полицию и силовиков. Она уточнила, что следит за делами сборщиков подписей.
Ни в городе, ни в области никто не работает с оппозиционной общественностью, которая настроена на активные действия. Этим занимается только силовой блок в Свердловской области. Я убеждена, это неправильно, заявила Татьяна Мерзлякова.
Напомним, накануне представители министерства общественной безопасности в Екатеринбурге попросили сборщиков подписей убрать палатки, где они проводят мероприятие. Организаторы подчинились, но позднее снова поставили кубы. Тогда их убрала полиция. На троих сборщиков были заведены административные протоколы. То же самое произошло и в Нижнем Тагиле.
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