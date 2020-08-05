«С друзьями куда интереснее»: сервис Такси ВКонтакте обновил название

«С друзьями куда интереснее»: сервис Такси ВКонтакте обновил название

5 августа, 17:10
Общество
Photo: Вконтакте
Сервис по заказу такси внутри суперприложения VK изменил название — теперь это Такси ВКонтакте.

В поддержку новой айдентики стартовала федеральная рекламная кампания. Её материалы подчеркнут главную особенность мини-приложения — интеграцию с социальными функциями VK.

Мини-приложение Такси ВКонтакте (ранее — VK Taxi) было запущено чуть больше года назад агрегатором Ситимобил. Сервис позволяет вызывать и оплачивать такси прямо в мобильном приложении VK. Теперь пользователи могут шерить оплату с друзьями из соцсети и делиться с ними своим маршрутом. Через Такси ВКонтакте также можно заказать машину прямо из сообщества или передать с водителем посылку, воспользовавшись тарифом «Доставка».

Материалы кампании будут размещены во всех рекламных каналах сервиса, в том числе OLV, и на ТВ. Также на дорогах появятся автомобили с брендингом сервиса: первыми их увидят пользователи из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Ростова-на-Дону.

В июле пользователи Такси ВКонтакте впервые совершили более 1 300 000 поездок в месяц — это треть от всего объёма с момента запуска сервиса. В пиковые дни на Такси ВКонтакте приходится до 10% от всех поездок с Ситимобил, в отдельных городах эта цифра достигает порядка 20–30%.

Виталий Бедарев, исполнительный директор Ситимобил:

«Такси ВКонтакте — это уникальный и в настоящий момент единственный на рынке пример синергии, которая позволяет сервису расти с опережением наших прогнозов. В период острой фазы пандемии, когда спрос на такси драматически падал, сервис Такси ВКонтакте, напротив, увеличивал темпы роста. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие — в планах на ближайший квартал увеличить объёмы бизнеса Такси ВКонтакте как минимум в 2 раза. Это станет возможным за счёт интеграций с продуктами ВКонтакте, обновления маркетинговых и основных продуктов, а также благодаря масштабной рекламной кампании».

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