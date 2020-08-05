«С друзьями куда интереснее»: сервис Такси ВКонтакте обновил название

«Такси ВКонтакте — это уникальный и в настоящий момент единственный на рынке пример синергии, которая позволяет сервису расти с опережением наших прогнозов. В период острой фазы пандемии, когда спрос на такси драматически падал, сервис Такси ВКонтакте, напротив, увеличивал темпы роста. Мы рассчитываем на дальнейшее развитие — в планах на ближайший квартал увеличить объёмы бизнеса Такси ВКонтакте как минимум в 2 раза. Это станет возможным за счёт интеграций с продуктами ВКонтакте, обновления маркетинговых и основных продуктов, а также благодаря масштабной рекламной кампании».