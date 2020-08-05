С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень» выводят группу Авиалесоохраны
Сегодня, 16:45ОбществоФото: пресс-служба заповедника «Денежкин Камень»
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С пожара в уральском заповеднике «Денежкин камень», который распространился на 120 гектаров, выводят группу Авиалесоохраны. Ранее с него вывели волонтеров, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу заповедника.
Кроме того, планируется вывести силы МЧС, а караулить кромку пожара будут инспекторы заповедника в количестве 5-12 человек.
В пресс-службе рассказали, что такое решение обусловлено тем, что в течение нескольких дней пожар не распространяется.
Напомним, горение заповедника продолжается с вечера 17 июля. К тушению вертолет МЧС подключился только 19 июля. На тот момент площадь пожара распространилась на 5,7 гектаров. Однако на фоне аномальной жары огонь распространился до 120 гектаров. В борьбе с пожаром участвовали 140 человек, в том числе 52 сотрудника Авиалесоохраны.
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