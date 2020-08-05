Суд оставил под арестом задержанного в Екатеринбурге на пикете в поддежку хабаровчан

По данным издания, в суде трое защитников Гауэрта пытались доказать, что сопротивления полиции молодой человек не оказывал и стоял с одиночным пикетом, что не является нарушением правил проведения акции. Однако по мнению суда, эти доводы были необоснованы.

Напомним, 1 августа в Екатеринбурге проходила акция в поддержку жителей Хабаровка, которые ежедневно выходят на улицы с 11 июня в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного по подозрению в организации убийств. В ходе акции Гауэрт стоял с плакатом и держал собаку за поводок. Полицейские попросили мужчину надеть маску и показать паспорт, а после его отказа жестко задержали.