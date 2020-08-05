Уроженка Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Мисс Екатеринбург»
Сегодня, 20:34ОбществоФото: страница конкурса во ВКонтакте
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
20-летняя Анастасия Шутова из Нижнего Тагила попала в финал конкурса красоты «Мисс Екатеринбург — 2020».
Сюжеты: Екатеринбург, Нижний Тагил
Сейчас Анастасия живет в Екатеринбурге. Девушка окончила Нижнетагильский торгово-экономический колледж, где тоже участвовала в конкурсе красоты несколько лет назад и получила титул «Мисс очарование».
В этом году я подумала, что если не сейчас, то когда? И вот я среди 12 красавиц! Очень радуюсь, что я решилась и не передумала, рассказывает Анастасия.
Также она отметила, что каждый день в рамках конкурса не похож на предыдущий.
В прошлом году еще одна талильчанка претендовал на победу в конкурсе красоты. Ей была 20-летняя Эльвира Вишнякова, которая принимала участие в конкурсе MISS MAXIM.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей