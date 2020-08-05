Уроженка Нижнего Тагила участвует в конкурсе «Мисс Екатеринбург»

Сейчас Анастасия живет в Екатеринбурге. Девушка окончила Нижнетагильский торгово-экономический колледж, где тоже участвовала в конкурсе красоты несколько лет назад и получила титул «Мисс очарование».

В этом году я подумала, что если не сейчас, то когда? И вот я среди 12 красавиц! Очень радуюсь, что я решилась и не передумала, рассказывает Анастасия.

Также она отметила, что каждый день в рамках конкурса не похож на предыдущий.