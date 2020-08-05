В Екатеринбурге мать убитой 15-летней девочки оспорит мягкий приговор убийце
Сегодня, 20:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Мать 15-летней девочки, которую убили в Екатеринбурге, планирует оспорить решение суда, вынесенное ее убийце, сообщают «Вечерние ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Мать девушки считает приговор слишком мягким. Суд приговорил молодого человека, которого обвиняли в убийстве школьницы, к полутора годам ограничения свободы. Экспертиза показала, что в момент преступления он находился в состоянии аффекта.
Напомним, молодой человек в ходе драки ранил девочку в грудную клетку. Она добралась до дома, но позднее скончалась в больнице.
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