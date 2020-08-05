В Норникеле предлагают уточнить методику расчета ущерба на ТЭЦ-3

Компания собирается добиться внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда, на основании выводов совместной рабочей группы, пишет Интерфакс.

«Мы рассчитываем, что совместная работа в рамках созданной межведомственной Рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов и выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба», — подчеркнул вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Сообщается, что в настоящее время над ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3 и возникшего разлива горючего работают не только специалисты из ГК «Норильский никель». С ними вместе трудятся сотрудники МЧС и целого ряда специализирующихся на таких задачах организаций. Среди них эксперты ООО «СПАСФ Природа». При их непосредственном участии производится промывка загрязненных участков берега и обработка сорбирующими материалами.

Только со стороны «Норникеля» и привлеченных им структур работают около 500 человек и почти 250 единиц техники. Интенсивные действия позволили собрать почти все разлитое топливо. В настоящее время эксперты определяют, сколько нефтепродуктов попало в реки и озера. Также поступила информация о том, что разработка проекта рекультивации загрязненных участков находится в завершающей стадии.

По данным МЧС России, на данный момент собрано более 34 000 кубических метров водотопливной смеси. Из них без малого 26 000 кубометров собрали непосредственно в акваториях находящихся рядом водоемов. Кроме этого, было собрано и вывезено свыше 188 000 тонн загрязненных горючим почв. Сорбентом обработано более 210 километров береговой линии. Площадь абсорбированной поверхности превысила 418 000 квадратных метров.

Как отметил Дмитрий Пристансков, «Норникель» очень заинтересован в том, чтобы территория поражения была определена с максимальной точностью. Для этого уже инициирована Большая Норильская экспедиция, в составе которой будут работать эксперты по Арктике и ученые РАН.

Также вице-президент «Норникеля» заявил, что совместная работа властей, Росприроднадзора и компании дала действительно хорошие результаты. Она позволила переломить ситуацию и существенно продвинуться в деле ликвидации последствий масштабной экологической катастрофы.