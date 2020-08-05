В школах Екатеринбурга отменили праздничные линейки в День знаний

Он также заявил, что планируется начать учебный год в обычном оффлайн формате. Однако не исключено введение дистанционного обучения. Это может быть сделано при ухудшении эпидемиологической обстановки.

Высокинский добавил, что на данный момент 90% школ уже прошли процедуру приемки к новому учебному году.