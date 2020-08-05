В школах Екатеринбурга отменили праздничные линейки в День знаний
Сегодня, 17:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В школах Екатеринбурга в этом году не будут проводиться традиционные школьные линейки 1 сентября. Это обусловлено необходимостью защиты детей и их родителей, а также учителей от заражения коронавирусом. Об этом заявил мэр города Александр Высокинский.
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Он также заявил, что планируется начать учебный год в обычном оффлайн формате. Однако не исключено введение дистанционного обучения. Это может быть сделано при ухудшении эпидемиологической обстановки.
Высокинский добавил, что на данный момент 90% школ уже прошли процедуру приемки к новому учебному году.
Отмечается, что единого решения по поводу проведения линеек в школах 1 сентября не сформировано. В конце июля в Министерстве просвещения РФ заявляли, что праздничные мероприятия пройдут в обычном формате, хотя до этого планировалось изменить формат линеек.
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