В Свердловской области Роспотребнадзор выписал 20 штрафов детским лагерям
Сегодня, 11:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области за один месяц составило в отношении детских оздоровительных лагерей 20 протоколов на общую сумму в 31 тысячу рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
В этом году детей лагеря начали принимать с 1 июля. По данным на 3 августа, в регионе работают 59 лагерей: 54 загородных, а также пять санаторных. В общей сложности в них оздоравливаются 6,5 тысяч детей.
Каждый лагерь оснащен бесконтактными термометрами, бактерицидными рециркуляторами, бактерицидными лампами, а также средствами индивидуальной защиты и для дезинфекции.
Специалисты Роспотребнадзора проводят проверки лагерей, в рамках которых были выявлены нарушения в плане несоблюдения инструкции по использованию дезинфицирующих средств и проветривания спальных помещений, а также несоответствия нормам качества пищевого сырья.
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