Бизнес-омбудсмен Минеева проведет бизнес-завтрак в Москве

В 2020 году встречи подобного формата уже проводили. Они показали себя эффективными. Поэтому аппарат московского бизнес-омбудсмена принял решение повторять такие мероприятия, но уже с большим размахом. В первом в 2021 году запланированном завтраке примут участие более 70 человек. Об этом пишет gorod55.ru.
Столичный бизнес сможет обсудить важные вопросы предпринимательской деятельности с представителями профильных ведомств государства в неформальной обстановке.
Тема первой встречи звучит как «Бизнес во время пандемии: новая реальность». В пресс-службе Минеевой уточнили, что всего же будут подготовлены и проведены пять встреч.
По словам московского уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве, основной целью мероприятия будет развитие и помощь бизнесу столицы Российской Федерации путем живого обмена опытом, кейсами и предложениями по важным направлениям.
В ходе переговоров гости бизнес-завтрака собираются поднять несколько интересных вопросов. К примеру, какие меры помощи от властей на самом деле оказались эффективными в период эпидемии новой коронавирусной инфекции, а какие стали бесполезными? Изменил ли локдаун бизнес-ландшафт Москвы? И если изменил, то как? Кроме того, участники мероприятия обсудят проблему банкротств, разорений, закрытий, а также истории взлетов и падений в эпоху COVID-19.
На завтрак соберутся предприниматели, отраслевые объединения бизнесменов и профильные органы госвласти.
Гости должны вместе выработать конструктивные решения по каждому пункту обсуждения. Помимо этого, любому делегату в неформальной обстановке можно будет задавать вопросы, обсуждать инициативы и идеи.
Модератором встречи выступит вице-президент «Опоры России», глава дирекции GR ПАО “Сбербанк”, член совета директоров АО «Корпорация МСП», общественный уполномоченный по взаимодействию с отраслевыми объединениями Андрей Шаров. Бизнес-завтрак состоится в Forest Hall на Песочной аллее, 7А, в Москве. Ссылка, чтобы зарегистрироваться: https://clck.ru/WasZC
Как выяснилось, количество обращений предпринимателей к столичному бизнес-омбудсмену составило 1 100 по итогам первой половины текущего года. Данные цифры выше показателей аналогичного периода минувшего года на 10%.
Авторы приведенной выше статистики не учли 2 500 обращений, которые имеют связь не с вопросами, требующими реагирования, а с предложениями по мерам поддержки из-за эпидемии коронавируса.
Минеева подчеркнула, что в ближайшем будущем часть идей (около 60) представят в рамках ежегодного доклада мэру Москвы Сергею Собянину. Московский уполномоченный по защите прав бизнесменов сообщила, что все инициативы уже предварительно согласовали с сообществом предпринимателей и государственными органами столицы России.