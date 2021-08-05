Более 12 млн похищено с банковских карт тагильчан в 2021 году

Более 12 миллионов рублей похитили преступники с банковских карт тагильчан с начала 2021 года. Из этой суммы возвращено владельцам около четырех миллионов.

Часть преступлений раскрыта, возвращено около четырех миллионов рублей. Речь идет в основном о преступлениях, когда люди теряли карту или она была украдена, а средства сняли бесконтактным способом, рассказала редакции TagilCity.ru пресс-секретарь МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца. По зарегистрированным преступлениям делается выборка, а затем статистика. Например, на «Авито» зарегистрировано 62 случая мошенничества, в соцсетях — 30. Под предлогом оказания услуг, продажи товара мошенники вымогают деньги. Чаще всего преступники действуют якобы от «Сбербанка», подключаются по три-четыре человека, если видят, что человек повелся на их уловки, рассказал TagilCity.ru врио начальника полиции Вадим Саматов. Напомним, с начала 2021 года количество дистанционных преступлений снизилось на 48% в Нижнем Тагиле. С населением города проводится большая работа, направленная на это. На 48% снизилось количество дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле в 2021 году

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