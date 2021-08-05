Более 12 млн похищено с банковских карт тагильчан в 2021 году

Часть преступлений раскрыта, возвращено около четырех миллионов рублей. Речь идет в основном о преступлениях, когда люди теряли карту или она была украдена, а средства сняли бесконтактным способом, рассказала редакции TagilCity.ru пресс-секретарь МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
По зарегистрированным преступлениям делается выборка, а затем статистика. Например, на «Авито» зарегистрировано 62 случая мошенничества, в соцсетях — 30.
Под предлогом оказания услуг, продажи товара мошенники вымогают деньги. Чаще всего преступники действуют якобы от «Сбербанка», подключаются по три-четыре человека, если видят, что человек повелся на их уловки, рассказал TagilCity.ru врио начальника полиции Вадим Саматов.
Напомним, с начала 2021 года количество дистанционных преступлений снизилось на 48% в Нижнем Тагиле. С населением города проводится большая работа, направленная на это.