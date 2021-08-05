Brand Finance назвал Сбер наиболее дорогим российским брендом

Сбер пятый год подряд признается экспертами самым дорогим брендом России в ежегодном перечне 50 крупнейших брендов страны. Международное рейтинговое агентство Brand Finance оценило Сбер в 730,6 миллиарда рублей и присвоило ему рейтинг ААА+.

По словам аналитиков, стоимость Сбера превышает стоимость всех брендов с 26-й по 50-ю строчку, вместе взятых, сообщает newsnn.ru. Исследование этого года продемонстрировало, что Сбер смог укрепить свои позиции, благодаря чему он стал третьим по силе брендом в мире в каждом экономическом секторе. Первое место занимает итальянский автомобильный бренд Ferrari, второе - китайский создатель приложения WeChat. По словам экспертов, привлекательность Сбера для клиентов может стать еще выше благодаря недавнему ребрендингу. Мониторинг, проведенный Global Brand Equity Monitor, продемонстрировал, что у Сбера самые высокие показатели репутации и узнаваемости на рынке. Старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин отметил, что бренд Сбера представляет собой актив, благодаря которому развиваются новые сервисы и продукты экосистемы. В результате брендинга они становятся более надежными и технологичными, что привлекает клиентов и повышает их лояльность. Управляющий директор Brand Finance Ричард Хэй подчеркнул, что Сбер демонстрирует современный подход к бренду - многим российским компаниям следует брать с него пример. Конкурентоспособность и смелость компании позволяют ей преодолевать непростые времена.

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