Долги «школьными» выплатами заплатил не проживающий с детьми уралец

В мае 2021 года распалась семья с тремя детьми в Североуральске Свердловской области. Мужчина, воспользовавшись сохраненными данными на Госуслугах, обратился за «школьными» выплатами на троих совместных детей в этом году и получил их, прежде чем бывшая жена успела написать заявление на них.

В 2020 году семейная пара из Североуральска уже подавала заявление на выплаты детям до 16 лет, сообщает Е1. До развода, который произошел в семье три месяца назад, выплаты оформлял глава семейства. После развода по сохраненным данным на Госуслугах он также получил выплаты на троих совместных детей, не оповестив об этом бывшую жену. Со слов мужчины, полученные выплаты он частично потратил на оплату задолженности за коммунальные услуги в квартире, которая оформлена на него и в которой остались проживать бывшая супруга с тремя детьми, а остаток от выплат лежит у него. Она не платила три месяца за квартиру. А зная ее, понимаю, что она не будет платить за нее и дальше. Почему я должен платить за квартиру, в которой не живу уже три месяца? Поэтому я заплатил с детского пособия 13 тысяч за просроченные три месяца по оплате за коммуналку. Остальные деньги лежат у меня и я их не трогаю,объясняет свои действия мужчина из Североуральска. Женщина же считает, что бывший супруг не вправе получать выплаты на детей, так как не принимает участия в их воспитании и не общается с ними. Также она отметила, что в последние месяцы после развода родной отец требует, чтобы они покинули совместно купленную квартиру. На что бывшая супруга, проконсультировавшись с нотариусом, подала обращение в соцзащиту и планирует обратиться в суд. Напомним, со 2 августа 2021 года началось зачисление единовременных выплат на школьников в размере 10 тысяч рублей на счета россиян. Путин поручил досрочно начать выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей

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