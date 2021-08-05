Две колонии в Нижнем Тагиле предложено перенести за пределы города

Вынести исправительные учреждения за пределы Нижнего Тагила предлагает начальник городского отдела полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. Свою точку зрения по этому вопросу он озвучил на встрече со СМИ, которая прошла сегодня, 5 августа.

Речь идет о колонии № 5, где отбывают наказание за распространение наркотических и психотропных веществ, а также о лечебно-исправительном учреждении № 51, чьи заключенные болеют туберкулезом и пневмониями, но имеют возможность выезжать в город. Они находятся среди нас, и «на лбу у них не написано», поэтому мы не можем знать, заразная ли у них болезнь. Эти учреждения должны быть далеко — в Тайге, Сибири. Я буду продолжать ставить этот вопрос на всех уровнях, рассказал TagilCity.ru начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Напомним, о серьезном снижении преступности по всем направлениям, наблюдающимся в Тагиле в 2021 году, сообщил начальник полиции Нижнего Тагила. Он отметил, что в борьбе с уличными преступлениями помогает система «Безопасный город». Ибрагим Абдулкадыров: «Преступность снизилась в Нижнем Тагиле»

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