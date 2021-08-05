ГУФСИН не собирается переносить исправительные колонии из Нижнего Тагила

У ГУФСИН нет планов по переносу исправительных колоний из Нижнего Тагила. Более того, по мнению ведомства, это невозможно и нецелесообразно.

Подобный вопрос уже поднимался некоторое время назад. Однако мнение Федеральной службы исполнения наказания осталось прежним — перенос или сокращение колоний в Нижнем Тагиле невозможен и экономически невыгоден. Об этом TagilCity.ru рассказал начальник пресс-службы ведомства Александр Левченко. По его словам, некоторые колонии в Свердловской области действительно попадают под сокращение. Причиной этому становятся пришедшие в негодность помещения ИК и большая удаленность колоний от населенных пунктов. Исправительные учреждения Нижнего Тагила ни под один из критериев не попадают. У нас в планах нет ликвидации или переноса ни одного из тагильских ИК. Ни на сегодняшний день, ни в будещем,заявил Александр Левченко. Также он отметил, что ЛИУ № 51 единственное в области учреждение, где содержатся и получают лечение заключенные с туберкулезом. А в ИК № 5 отбывают наказание осужденные по тяжким статьям. Чтобы перенести эти учреждения, нужно построить новые. А на это уйдет десяток миллиардов рублей. Думаю, что ни у ФСИН, ни у муниципальных властей лишних денег на это нет,подчеркнул начальник пресс-службы. Напомним, вынести исправительные учреждения за пределы Нижнего Тагила предлажил начальник городского отдела полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. Речь шла о лечебно-исправительном учреждении № 51 и колонии строго режима № 5. По его мнению, эти учреждения «должны быть далеко в сибирской тайге». Две колонии в Нижнем Тагиле предложено перенести за пределы города

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