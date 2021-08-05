Ибрагим Абдулкадыров: «Преступность снизилась в Нижнем Тагиле»

Ибрагим Абдулкадыров: «Преступность снизилась в Нижнем Тагиле»

Ибрагим Абдулкадыров: «Преступность снизилась в Нижнем Тагиле»

Сегодня, 11:56
Общество
Фото: TagilCity.ru
Достаточно серьезное снижение преступности по всем направлениям наблюдается в Тагиле в 2021 году. В борьбе с уличными преступлениями помогает система «Безопасный город».

Полицию Нижнего Тагила длительное время тревожило большое количество уличных преступлений: кражи транспорта, грабежи, разбойные нападения, хулиганские проявления. Ситуацию удалось взять под контроль с помощью системы «Безопасный город».

Преступность снизилась в Нижнем Тагиле. Если раньше ежегодно угоняли 200-300 единиц транспорта, совершали 200 грабежей и тысячу разбойных нападений, то сейчас эти цифры достаточно скромные, рассказал редакции TagilCity.ru начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров.

По его словам, было совершено 10 разбойных нападений и в разы меньше уличных грабежей.

Напомним, за первый квартал 2021 года в Свердловской области уровень преступности снизился на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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