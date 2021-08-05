Mercedes-Benz S 500 арестован за долги в 5 миллионов у жителя Екатеринбурга

Исполнительное производство о взыскании кредитных платежей в размере более 5 миллионов рублей в пользу кредитной организации возбуждено в отношении жителя Екатеринбурга судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Свердловской области.
В результате комплекса разыскных мероприятий, проведенных судебными приставами, удалось получить информацию о местонахождении залогового имущества — автомобиля марки Mercedes-Benz S 500, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.
В итоге машина была изъята и передачна на ответственное хранение взыскателю.
Напомним, за долг в более 10 миллионов рублей по кредитным обязательствам судебные приставы арестовали Hummer жителя Нижнего Тагила. Мужчина долгое время укрывался от выплаты долгов, и в итоге в отношении него было составлено исполнительное производство судебным приставом-исполнителем.