На 48% снизилось количество дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле в 2021 году

На 48% снизилось количество дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле в 2021 году
На 48% снизилось количество дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле в 2021 году
Сегодня, 12:35ОбществоФото: 1MI
Проводится большая работа по предотвращению дистанционных преступлений в Нижнем Тагиле. Показатели удалось снизить на 48% по сравнению с 2020 годом.

Количество дистанционные преступлений, телефонного мошенничества увеличилось в последние два-три года. Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ или служб безопасности банков.

Как правило многие из них — это хорошие актеры, у них все отработано. Очень убедительно говорят, мне самому неоднократно поступали такие звонки, рассказал TagilCity.ru начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров.

Он отметил, что проводится колоссальная работа с населением города, чтобы снизить количество таких преступлений: встречи с рабочими на предприятиях, ветеранами, пенсионными фондами, учебными заведениями.

Результаты есть, нам удалось снизиться показатели на 48%, но решить проблему пока к сожалению не удается. Создано специализированное подразделение, сотрудники прошли специальное обучение в Москве, они обеспечены необходимой техникой, пояснил Ибрагим Абдулкадыров.

Напомним, исправительные колонии № 5 и № 51 начальник городского отдела полиции предложил перенести за пределы Нижнего Тагила. Там находятся заключенные за распространение наркотических и психотропных веществ.

Сюжеты:
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