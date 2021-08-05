После жалоб сотрудников за птицефабрику «Рефтинская» вступился Роструд

После жалоб сотрудников за птицефабрику «Рефтинская» вступился Роструд
После жалоб сотрудников за птицефабрику «Рефтинская» вступился Роструд
Сегодня, 15:03ОбществоФото: tagilcity.ru
Роструд сделал вывод, что работникам птицефабрики «Рефтинская», которые пожаловалась Путину на отобранные начальством стулья в целях повышения производительности труда, нельзя сидеть во время рабочего процесса.

В инспекции труда Свердловской области отметили, что такие требования отсутствуют в государственных нормативных требованиях охраны труда, а также в локальных актах работодателя. В ведомстве отметили, что неоднократно получали обращения от одной из сотрудниц птицефабрики «Рефтинская».

По данному вопросу были проведены внеплановые проверки. Фактов нарушения трудовых прав заявительницы в данной части установлено не было, сообщили в ведомстве Ура.ру.

Однако в ходе проверки специалисты выяснили, что на предприятии нет оборудованных мест для отдыха рабочих. Они могут отдохнуть, посидев на специально оборудованной скамейке в цеху всего два раза за смену — по 15 минут во время перерывов.

Напомним, оператор линии в цехе переработки продукции на птицефабрике «Рефтинская» считает, что руководство нарушает права рабочих. Об этом сотрудница написала письмо президенту РФ Владимиру Путину.

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