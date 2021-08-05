Признать незаконными обыски в квартире требует экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков

Признать незаконными обыски в квартире требует экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков
Признать незаконными обыски в квартире требует экс-глава МУГИСО Алексей Пьянков
Сегодня, 12:33ОбществоФото: 1МI
Адвокаты бывшего руководителя МУГИСО Алексея Пьянкова, пытаясь оспорить действия сотрудников силовых структур, ссылались на отсутствие постановления суда на обыски в квартире.

В постановлении суда указано, что следователь, который возглавлял оперативные мероприятия, объяснил причины обыска обстоятельствами, не требующих промедлений. Дома у Пьянкова находились вещественные доказательства по возбуждённым в отношении него уголовным делам, пишет 66.ру.

По словам следователя, в результате задержки могла произойти утрата доказательств. Кроме того, согласно УПК РФ, в подобных обстоятельствах можно проводить обыски без санкции суда.

Свердловский областной суд признал проведение обыска законным и отказал представителям Пьянкова в удовлетворении жалобы.

Напомним, 10 июня 2021 года Пьянкову было предъявлено обвинение в хищении 1,5 миллиарда рублей по 15 эпизодам. Вскоре он был отпущен из Следственного комитета без подписки о невыезде.

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