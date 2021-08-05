Съемки фильма с Михаилом Боярским и Андреем Рожковым пройдут под Нижним Тагилом

Съемки фильма с Михаилом Боярским и Андреем Рожковым пройдут под Нижним Тагилом
Съемки фильма с Михаилом Боярским и Андреем Рожковым пройдут под Нижним Тагилом
Сегодня, 15:30ОбществоФото: pixabay.com
В комедийном фильме, съемки которого пройдут на территории туристического кластера «Гора Белая» под Нижним Тагилом, примут участие Михаил Боярский, Андрей Рожков и другие участники шоу «Уральские пельмени».

Летом 2022 года на территории туркластера «Гора Белая» должны начаться съемки фильма с участием российских звезд кино и телевидения. Рабочее название картины — «День отца». По сюжету несколько пап будут путешествовать вместе с детьми по Уралу. С какой целью? — этого авторы пока не раскрывают, ведь работа над сценарием еще не закончена.

Основное действие комедийного фильма развернется в окрестностях реки Чусовая и Веселых гор, одной из вершин которых является гора Белая.

В фильме будет сниматься Михаил Боярский, Андрей Рожков, в общем, целый пул замечательных российских актеров. Конечно, там есть своя сюжетная линия, но для нас это все однозначно про туризм. Мы очень гордимся тем, что для съемок была выбрана территория нашего туркластера, ведь нам есть что показать стране и даже миру, рассказал TagilCity.ru генеральный директор АНО «УК ТРК «Гора Белая» Леонид Гункевич.

Известно, что в разработке сценария примут участие молодые уральские авторы, которые помогут разобраться во взаимоотношениях отцов и детей в современности, что обеспечит реалистичность сюжета.

Напомним, парк по типу «Диснейленд» планируется построить в поселке Висим под Нижним Тагилом. Главными героями парка, посвященного горнозаводской цивилизации, станут основатели Урала — Ермак и Демидов.

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