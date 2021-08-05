Связанные с Михаилом Ходорковским сайты СМИ заблокировал Роскомнадзор

Связанные с Михаилом Ходорковским сайты СМИ заблокировал Роскомнадзор
Связанные с Михаилом Ходорковским сайты СМИ заблокировал Роскомнадзор
Сегодня, 09:49ОбществоФото: pixabay.com
Сайты трех СМИ, связанных с Ходорковским, заблокировал Роскомнадзор за распространение противоправной информации.

Под блокировку попали сайты изданий «Открытые медиа» и «МБХ медиа», а также «Правозащиты Открытки». Все они связаны с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

Доступ был ограничен по требованию Генпрокуратура РФ от 3 августа 2021 года по ст. 15.3 Закона об информации.

Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете, написал в своем Telegram-канале Михаил Ходорковский.

Также Роскомнадзор заблокировал сайт для художников и фотографов DeviantArt. Причиной послужил отказ администраторов ресурса удалить запрещенный контент, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в начале мая 2021 года Роскомнадзор подал в суд на Google, Facebook и Twitter за отказ удалять запрещенный контент, пригрозив огромными штрафами.

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