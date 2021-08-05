Тагильская лаковая роспись претендует на победу в номинации «Народные промыслы»

Тагильская лаковая роспись претендует на победу в номинации «Народные промыслы»
Тагильская лаковая роспись претендует на победу в номинации «Народные промыслы»
Сегодня, 11:51ОбществоФото: 1МI
Тагильская лаковая роспись приняла участие в национальном конкурсе «Сокровища России», который проводит журнал National Geographic Traveler. Голосование за номинантов проходит в онлайн-формате.

Тагильский поднос представляет Свердловскую область в номинации «Народные промыслы».

С помощью данного проекта можно будет определить главные национальные достопримечательности, а также совершить открытие новых точек на туристической карте страны, пишет ИА «Все новости».

Кроме номинации «Народные промыслы» в голосовании включены ещё 9: «Туристическая тропа», «Экскурсионный маршрут», «Общественное пространство», «Речной и морской круиз», «Природный объект», «Культурно-исторический объект», «Пляжный курорт», «Национальная кухня» и «Традиционный праздник».

Победителей определят в ноябре 2021 года.

Напомним, директор Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна в Нижнем Тагиле Людмила Павленко получила грант президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства на воссоздание образцов кованого демидовского подноса.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьконкурсобществономинацияНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы