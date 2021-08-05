Татьяна Минеева встретилась с врио главы Мордовии Здуновым

В Саранске подошла к концу встреча врио главы Мордовии Артёма Здунова с уполномоченным по защите прав предпринимателей Москвы Татьяной Минеевой. Мероприятие состоялось в среду, 4 августа. Стороны обсуждали вопросы делового сотрудничества между регионами, а также обменялись опытом работы.

Как отметил Здунов, в эпоху эпидемии коронавируса объединение в отраслевые сообщества приобретает все большую актуальность. Ведь такого рода взаимодействие между компаниями и предпринимателями позволит быстрее сообщать структурам власти о самых эффективных мерах поддержки людей и компаний, пишет Gorod55.ru. Татьяна Минеева убеждена, что в перспективе общение между регионами будет ещё более продуктивным. Оно позволит учитывать интересы предприятий малого и среднего бизнеса, а также всего общества. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве также рассказала о своей роли в деле посредничества между властями и бизнесом. Она также пояснила то, как обычно выстраивается диалог между этими сторонами в Москве. Гостья также рассказала об опыте в создании экосистемы в российской столицы. Как отметила Минеева, ей было весьма интересно узнать об опыте работы коллег из Мордовии в этой сложной ситуации, а также об их планах на перспективу. Она отметила, что сейчас особенно важной является взаимовыручка. По её мнению, этот подход позволит пережить эпидемию с минимальными потерями. Помимо этого, омбудсмен поддержала мнение врио главы республики о важности объединения бизнесменов в отраслевые организации. Такое партнерство позволяет быстро обозначить перед властными структурами области, кому поддержка требуется в первую очередь, пояснила она. По завершении мероприятия уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве выразила благодарность присутствующим за продуктивную встречу и хороший приём. Она также отметила, что обмен опытом между коллегами из различных областей страны — очень ценная помощь. На встрече были определены самые перспективные направления, по которым регионы планируют сотрудничество. Участниками мероприятия стали члены мордовского правительства в лице и. о. министра экономики, торговли и предпринимательства Алексея Грибанова, и. о. вице-премьера Натальи Таркаевой, главы Торгово-промышленной палаты РМ Юрия Левашкина, уполномоченного по защите прав предпринимателей в РМ Елены Юрченковой. Также своим мнением в ходе встречи поделились представители бизнеса и общественности региона. Среди них сообщества «Деловая Россия», «Твоя опора», ТПП и РСПП.

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