Транспорт, медицина и экология: о проблемах города рассказали Куйвашеву тагильчане

Транспорт, медицина и экология: о проблемах города рассказали Куйвашеву тагильчане

Транспорт, медицина и экология: о проблемах города рассказали Куйвашеву тагильчане

Сегодня, 21:26
Общество
Евгения Сафина
Фото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Жители Нижнего Тагила спрашивают у губернатора свердловской области Евгения Куйвашева об экологии, медицине, транспорте, социальных проблемах. Перед визитом в город он попросил местных жителей задавать ему все интересующие вопросы. В том, что больше всего волнует тагильчан, разбиралась редакция TagilCity.ru.

Экология Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле остро стоит вопрос экологии, воздух постоянно загрязняют градообразующие предприятия, такие как НТМК, УВЗ, химзавод «Планта» и другие. Местные жители обеспокоены этим и считают ситуацию катастрофическая:

Есть ли у местных или региональных властей реальные рычаги воздействия на предприятия, загрязняющие воздух, почву и воду? Ситуация с экологией в Нижнем Тагиле близка к катастрофичной.

В очередной раз хочу обратить внимание губернатора на экологическое состояние города. Выхлопы фиксируют на видео, в массовые каналы попадает информация «извините, ливни, авария была». Каждую неделю сообщения о таковых.

Последние годы количество выбросов с НТМК увеличилось. В пасмурную погоду невозможно совсем дышать. У взрослых и детей в результате возникают аллергические реакции в виде кашля, зуда и отека Квинке. Превышение оксида азота и формальдегида стали обыденными для Тагила. А между тем, это токсическое поражение организма сказывается на здоровье.

Главная проблема города — экология. Коксохим постоянно горит, всеми выбросами дышат жители. Также в Тагиле нет системы переработки мусора, мне приходится ездить Екатеринбург, чтобы сдать отходы.

Фото:TagilCity.ru

Медицина

Также в Нижнем Тагиле пандемия и экономическая обстановка вскрыла сложности в медицинской сфере. Люди привлекают внимание губернатора к ситуации по квотам в госпитале Тетюхина:

Посодействуйте выделению квот на эндопротезирование и пластику суставов центру Тетюхина. Люди ждут месяцами, а пластику суставов годами (в очереди на пластику с 2018 года)! Дайте возможность людям ходить!

Коронавирус выявил проблемы здравоохранения по всей России, много вопросов поступает губернатору о нехватке или отсутствии узких специалистов:

Окулиста в городе нет ни в одной поликлинике. Помогите нашему городу с медициной.

Попасть к узким специалистам — неврологу, эндокринологу — практически невозможно. Лист ожидания в поликлинике на Новострое длится полгода и дольше.

Коронавирус

Тагильчане недовольны оказанием помощи больным коронавирусом. Они уверяют, что врачи не приходят на вызовы, а в медучреждениях не разделяются потоки пациентов и не соблюдаются противоэпидемиологические меры:

Врачи к больным коронавирусом не приходят неделю, к некоторым и больше. Когда приходят, люди уже самостоятельно вылечиваются тем, что есть дома или тем, что осталось от родственников и переболевших друзей.

Сидела в поликлинике на Дружинина два часа к терапевту, за это время никаких обработок, мытья полов с хлоркой не было в помине. Пол грязный, народу полно, при входе никто не измеряет температуру, все пущено на самотёк. Не знаешь, кто сидит с тобой в очереди, возможно с COVID-19.

На вызов никто не пришёл и не позвонил. ПЦР пришлось идти сдавать лично в поликлинику. Врач назначил и выдал лекарство, даже не удостоверившись, коронавирус это или нет. Прошло две недели, а результата теста нет до сих пор.

Транспорт

Ищут ответы у губернатора жители Нижнего Тагила и на вопросы по работе общественного транспорта. Жители рассказали, что маршрутки и автобусы зачастую очень старые, компании-перевозчики не соблюдают график. Из-за этого по утрам люди опаздывают на работу, а после 21.00 невозможно уехать, хотя маршрутки должны работать до 23.00:

Фото:1MI

Головная боль нашего города — работа маршруток и автобусов. Если трамваи работают как часы — по расписанию и часто выручают, то с маршрутками беда уже много лет. По заверению мэрии, транспорт у нас курсирует до 23:00. Но на деле маршрутки ездят только по им известному расписанию.

Отдельная песня — маршрут 34 на ГГМ по утрам, автобусы переполнены и редко ходят. Несколько раз писала в администрацию, но в ответ дежурные отписки, что работа проведена, но на деле ничего не меняется.

В Тагиле до сих пор на многих маршрутах ездят старые убитые ГАЗели с разорванной обивкой и отпадывающими сиденьями. Страшно подумать, насколько они технически безопасны.

Дороги, благоустройство и ЖКХ

Жители Нижнего Тагила просят Евгения Куйвашева обратить внимание на состояние дворов, отсутствие отдельных дорожек для велосипедистов. Некоторые тагильчане говорят о льготах и снятии надбавок:

Фото:1MI

Почему туберкулёзную службу приравняли, к обычной больнице? Во первых сняли все надбавки, во вторых убрали вредность, в третьих платят, как обычным больницам. Неужели туберкулёз сейчас просто обычная болячка типа гриппа, ведь столько людей умирает от него?

Почему у почетных доноров в Свердловской области нет льгот на проезд и ЖКХ, как в Московской и Ленинградской областях?

Уже 6 августа губернатор Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил. В рамках поездки глава Свердловской области анонсировал сбор вопросов от жителей города.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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