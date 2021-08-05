Транспорт, медицина и экология: о проблемах города рассказали Куйвашеву тагильчане

Сидела в поликлинике на Дружинина два часа к терапевту, за это время никаких обработок, мытья полов с хлоркой не было в помине. Пол грязный, народу полно, при входе никто не измеряет температуру, все пущено на самотёк. Не знаешь, кто сидит с тобой в очереди, возможно с COVID-19.