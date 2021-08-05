Транспорт, медицина и экология: о проблемах города рассказали Куйвашеву тагильчане

В Нижнем Тагиле остро стоит вопрос экологии, воздух постоянно загрязняют градообразующие предприятия, такие как НТМК, УВЗ, химзавод «Планта» и другие. Местные жители обеспокоены этим и считают ситуацию катастрофическая:
Есть ли у местных или региональных властей реальные рычаги воздействия на предприятия, загрязняющие воздух, почву и воду? Ситуация с экологией в Нижнем Тагиле близка к катастрофичной.
В очередной раз хочу обратить внимание губернатора на экологическое состояние города. Выхлопы фиксируют на видео, в массовые каналы попадает информация «извините, ливни, авария была». Каждую неделю сообщения о таковых.
Последние годы количество выбросов с НТМК увеличилось. В пасмурную погоду невозможно совсем дышать. У взрослых и детей в результате возникают аллергические реакции в виде кашля, зуда и отека Квинке. Превышение оксида азота и формальдегида стали обыденными для Тагила. А между тем, это токсическое поражение организма сказывается на здоровье.
Главная проблема города — экология. Коксохим постоянно горит, всеми выбросами дышат жители. Также в Тагиле нет системы переработки мусора, мне приходится ездить Екатеринбург, чтобы сдать отходы.
Также в Нижнем Тагиле пандемия и экономическая обстановка вскрыла сложности в медицинской сфере. Люди привлекают внимание губернатора к ситуации по квотам в госпитале Тетюхина:
Посодействуйте выделению квот на эндопротезирование и пластику суставов центру Тетюхина. Люди ждут месяцами, а пластику суставов годами (в очереди на пластику с 2018 года)! Дайте возможность людям ходить!
Коронавирус выявил проблемы здравоохранения по всей России, много вопросов поступает губернатору о нехватке или отсутствии узких специалистов:
Окулиста в городе нет ни в одной поликлинике. Помогите нашему городу с медициной.
Попасть к узким специалистам — неврологу, эндокринологу — практически невозможно. Лист ожидания в поликлинике на Новострое длится полгода и дольше.
Тагильчане недовольны оказанием помощи больным коронавирусом. Они уверяют, что врачи не приходят на вызовы, а в медучреждениях не разделяются потоки пациентов и не соблюдаются противоэпидемиологические меры:
Врачи к больным коронавирусом не приходят неделю, к некоторым и больше. Когда приходят, люди уже самостоятельно вылечиваются тем, что есть дома или тем, что осталось от родственников и переболевших друзей.
Сидела в поликлинике на Дружинина два часа к терапевту, за это время никаких обработок, мытья полов с хлоркой не было в помине. Пол грязный, народу полно, при входе никто не измеряет температуру, все пущено на самотёк. Не знаешь, кто сидит с тобой в очереди, возможно с COVID-19.
На вызов никто не пришёл и не позвонил. ПЦР пришлось идти сдавать лично в поликлинику. Врач назначил и выдал лекарство, даже не удостоверившись, коронавирус это или нет. Прошло две недели, а результата теста нет до сих пор.
Ищут ответы у губернатора жители Нижнего Тагила и на вопросы по работе общественного транспорта. Жители рассказали, что маршрутки и автобусы зачастую очень старые, компании-перевозчики не соблюдают график. Из-за этого по утрам люди опаздывают на работу, а после 21.00 невозможно уехать, хотя маршрутки должны работать до 23.00:
Головная боль нашего города — работа маршруток и автобусов. Если трамваи работают как часы — по расписанию и часто выручают, то с маршрутками беда уже много лет. По заверению мэрии, транспорт у нас курсирует до 23:00. Но на деле маршрутки ездят только по им известному расписанию.
Отдельная песня — маршрут 34 на ГГМ по утрам, автобусы переполнены и редко ходят. Несколько раз писала в администрацию, но в ответ дежурные отписки, что работа проведена, но на деле ничего не меняется.
В Тагиле до сих пор на многих маршрутах ездят старые убитые ГАЗели с разорванной обивкой и отпадывающими сиденьями. Страшно подумать, насколько они технически безопасны.
Жители Нижнего Тагила просят Евгения Куйвашева обратить внимание на состояние дворов, отсутствие отдельных дорожек для велосипедистов. Некоторые тагильчане говорят о льготах и снятии надбавок:
Почему туберкулёзную службу приравняли, к обычной больнице? Во первых сняли все надбавки, во вторых убрали вредность, в третьих платят, как обычным больницам. Неужели туберкулёз сейчас просто обычная болячка типа гриппа, ведь столько людей умирает от него?
Почему у почетных доноров в Свердловской области нет льгот на проезд и ЖКХ, как в Московской и Ленинградской областях?
Уже 6 августа губернатор Евгений Куйвашев посетит Нижний Тагил. В рамках поездки глава Свердловской области анонсировал сбор вопросов от жителей города.