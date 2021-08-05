В Санкт-Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на мероприятие приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов — партнеров Петербурга. Кроме того, городу поступило 90 заявок на участие в программе от ведущих университетов, научных учреждений и крупнейших предприятий страны. По его словам, конгресс приобрел масштабный характер.