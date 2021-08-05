В Санкт-Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс

Как отметил Александр Новак, Россия признана одной из ведущих стран мировой энергетики, что еще раз подтверждает выбор площадки проведения конгресса — Санкт-Петербург, передает oilcapital.ru.
Зампред Правительства РФ также выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие станет важной площадкой для обсуждения ключевых векторов развития ТЭК, которая привлечет лидеров отрасли из разных стран мира.
В конгрессе запланировано участие лидеров иностранных государств, зарубежных официальных лиц и руководителей международных корпораций из 150 стран мира. Российские энергетические компании смогут обменяться мнениями и планами по глобальным мировым вопросам, в частности использования водородной энергетики в производстве.
Отмечается, что организаторы конгресса уже подготовили 48 тем и сессий, касающихся как традиционной, так и зеленой энергетики, климатической повестки, сотрудничества в научной сфере и других.
В рамках конгресса также состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая традиционно присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на мероприятие приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов — партнеров Петербурга. Кроме того, городу поступило 90 заявок на участие в программе от ведущих университетов, научных учреждений и крупнейших предприятий страны. По его словам, конгресс приобрел масштабный характер.
Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс, созданный с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.