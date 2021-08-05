В Санкт-Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс

В Санкт-Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс
В Санкт-Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс
Сегодня, 15:30ОбществоФото: roscongress.org
Вице-премьер Александр Новак провел совещание оргкомитета по подготовке и проведению 25-го Мирового энергетического конгресса. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 24–27 октября 2022 года.

Как отметил Александр Новак, Россия признана одной из ведущих стран мировой энергетики, что еще раз подтверждает выбор площадки проведения конгресса — Санкт-Петербург, передает oilcapital.ru.

Зампред Правительства РФ также выразил уверенность в том, что предстоящее мероприятие станет важной площадкой для обсуждения ключевых векторов развития ТЭК, которая привлечет лидеров отрасли из разных стран мира.

В конгрессе запланировано участие лидеров иностранных государств, зарубежных официальных лиц и руководителей международных корпораций из 150 стран мира. Российские энергетические компании смогут обменяться мнениями и планами по глобальным мировым вопросам, в частности использования водородной энергетики в производстве.

Отмечается, что организаторы конгресса уже подготовили 48 тем и сессий, касающихся как традиционной, так и зеленой энергетики, климатической повестки, сотрудничества в научной сфере и других.

В рамках конгресса также состоится вручение премии «Глобальная энергия», которая традиционно присуждается в трех номинациях: «Традиционная энергетика», «Нетрадиционная энергетика» и «Новые способы применения энергии».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что на мероприятие приглашены 96 зарубежных городов-партнеров и 30 регионов — партнеров Петербурга. Кроме того, городу поступило 90 заявок на участие в программе от ведущих университетов, научных учреждений и крупнейших предприятий страны. По его словам, конгресс приобрел масштабный характер.

Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс, созданный с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России.

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