ВКонтакте запустит бесплатное десктопное приложение для видеозвонков

«Звонки в веб-версии останутся, но отдельное десктопное приложение откроет больше возможностей для нашей аудитории. В нём мы сможем реализовать идеи, которые пока упираются в технические ограничения браузеров. К тому же мы оптимизируем нагрузку на устройства пользователей, чтобы добиться более качественного шумоподавления и обработки видео. Всё это позволит нам предоставить аудитории высочайшее качество онлайн-общения, которое приносит удовольствие, независимо от цели — работы, приятной дружеской встречи или учёбы».