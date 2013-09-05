Эвакуатор помогает тагильчанам избавлятся от тех, кто не прав на дороге (ФОТО)

Однако в Нижнем Тагиле, видимо, с подобным беспределом иногда разбираются. Так, в редакцию TagilCity.ru обратилась Ольга, которая предоставила фотографию того, как на Тагилстрое у остановки Комсомольской убирают эвакуатором автомобили с территории комплекса. Это было накануне в 10:00 часов утра. Работало два эвакуатора, и сотрудник ГАИ регулировал движение.

К остановке газелям или автобусам было не подъехать, машины вплотную заняли всю остановку, машин 6 как минимум. Люди вынуждены были прямо на дороге садится в автобусы (газели), что мешало другому транспорту проехать данный участок дороги, приходилось объезжать по трамвайным путям рассказывает Ольга.

По словам Ольги, это не первый такой случай. Летом она уже наблюдала подобное: три эвакуатора также убирали автомобили от остановки у комбината.

В дежурной части ГИБДД подтвердили, что данная практика осуществляется на территории Нижнего Тагила, но только в случае, если водители действительно нарушают правила дорожного движения на общественной территории, а не затрагивают сугубо частные интересы (допустим, территория парковки у фирмы). Телефон дежурной части - 25-00-44.