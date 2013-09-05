Эвакуатор помогает тагильчанам избавлятся от тех, кто не прав на дороге (ФОТО)
Порой водители Нижнего Тагила паркуются там, где хотят. Об этом неоднократно говорят сами тагильчане. Иногда подобная парковка настолько мешает жителям, что для нормальной посадки в маршрутное такси им приходится выходить едва ли не на середину проезжей части.
Однако в Нижнем Тагиле, видимо, с подобным беспределом иногда разбираются. Так, в редакцию TagilCity.ru обратилась Ольга, которая предоставила фотографию того, как на Тагилстрое у остановки Комсомольской убирают эвакуатором автомобили с территории комплекса. Это было накануне в 10:00 часов утра. Работало два эвакуатора, и сотрудник ГАИ регулировал движение.
К остановке газелям или автобусам было не подъехать, машины вплотную заняли всю остановку, машин 6 как минимум. Люди вынуждены были прямо на дороге садится в автобусы (газели), что мешало другому транспорту проехать данный участок дороги, приходилось объезжать по трамвайным путям рассказывает Ольга.
По словам Ольги, это не первый такой случай. Летом она уже наблюдала подобное: три эвакуатора также убирали автомобили от остановки у комбината.
В дежурной части ГИБДД подтвердили, что данная практика осуществляется на территории Нижнего Тагила, но только в случае, если водители действительно нарушают правила дорожного движения на общественной территории, а не затрагивают сугубо частные интересы (допустим, территория парковки у фирмы). Телефон дежурной части - 25-00-44.
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