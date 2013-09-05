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Эвакуатор помогает тагильчанам избавлятся от тех, кто не прав на дороге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эвакуатор помогает тагильчанам избавлятся от тех, кто не прав на дороге (ФОТО)

5 сентября 2013, 12:45Общество
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